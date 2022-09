ASFINAG: Umfassendes technisches Upgrade für Citytunnel bei Bregenz

Arbeiten finden ab 5. September ausschließlich in den Nachtstunden statt. Umleitung über Stadtgebiet jeweils von 20.30 bis 5 Uhr – Citytunnel erhält „Ohren“

Der Citytunnel bei Bregenz an der A 14 Rheintal/Walgauautobahn wird ab nächster Woche vor allem in Sachen Technologien modernisiert. Die ASFINAG erneuert und verbessert in zahlreichen Nachtschichten die technische Einrichtung des Tunnels: neue Beleuchtung und Verkehrsleittechnik, Videoeinrichtungen, Brandmelde- und Funkanlage sowie Notruf und Tunnelsteuerung. Für die Verkehrsteilnehmenden bedeutet dies: Ab 5. September bis 9. November ist der Tunnel unter der Woche jeweils von 20.30 bis 5 Uhr gesperrt, die Umleitung führt über das Stadtgebiet. Die Arbeiten werden bewusst in den Nachtstunden durchgeführt, um den Verkehr in Bregenz somit möglichst gering zu beeinflussen.