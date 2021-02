Aschermittwoch: Suppe "to go" statt Benefizsuppenessen

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Da das Benefiz-Suppenessen nicht stattfinden konnte, gab es heuer Suppe to go.

Am Aschermittwoch beginnt traditionell die katholische Fastenzeit. Da das traditionelle Benefiz-Suppenessen im Landhaus Bregenz coronabedingt leider nicht stattfinden konnte, überlegte sich die Katholische Frauenbewegung Vorarlberg etwas Neues: Sie gestaltete den Aschermittwochsgottesdienst mit Bischof Benno Elbs in der Pfarrkirche St. Gallus in Bregenz mit. Vor dem Gottesdienst konnten mitgebrachte Palmzweige verbrannt werden. Anschließend gab es vor der Kirche gegen eine Spende Suppe im Glas. Die "Gerstensuppe to go" kam der heurigen Aktion zum Familienfastentag zu Gute: dem Frauenprojekt AMOIXQUIC in Guatemala.