Die Dornbirner Pfarreien bieten zum Auftakt in die Fastenzeit ein vielfältiges Programm.

Dornbirn. Auch heuer lädt die Katholische Kirche in Dornbirn am Aschermittwoch mit verschiedenen Aktionen in die jeweiligen Pfarrgemeinden. Es finden in allen Pfarren Gottesdienste mit Aschenauflegung statt. Außerdem gibt es auch heuer am Marktplatz von 9 bis 12 Uhr „Asche to go” am Portal von St. Martin.

In allen Kirchen in Dornbirn gibt es auch eine Station, die zum „Loslassen” einlädt. Ab Aschermittwoch sind diese in den Kirchen zu finden: „Orte, an denen man ein kleines Stück Holz nehmen kann, es mit seinen Ecken und Kanten, seinem Unrunden erfühlen kann. Es lädt ein, darüber nachzudenken, was im eigenen Leben kantig und eckig ist und nach Verwandlung ruft“, erklärt die Pastoralleiterin der Katholischen Kirche, Nora Bösch. „Loslassen – die biblischen Texte der Kar- und Ostertage sind voll davon – und so sind wir in dieser Fastenzeit eingeladen, mit diesem kleinen Stück Holz all das loszulassen, was uns an einem Leben in Liebe hindert“, Bösch weiter. In der Fastenzeit stehen außerdem Exerzitien im Alltag, Heilfasten nach Hildegard von Bingen oder Heilfasten mit Martin Boss sowie Begegnungen am Kreuz und ein Vortrag zum Thema „Über die 17 Nachhaltigkeitsziele“ auf dem Programm.