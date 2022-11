Ärztinnen: "Wir werden bedroht und beschimpft"

Patientinnen und Patienten hätten einerseits oft hohe Erwartungen, andererseits aber nur wenig Zeit und noch weniger Geduld. Das führe zu beiderseitigen Anspannungen. Dazu kommt: Viele Patienten seien auf der Suche nach einem neuen Hausarzt, nachdem große Ordinationen – etwa in Dornbirn – in den letzten Wochen zugesperrt haben. Das alles führe zu oft dramatischen Situationen in den Wartezimmern. Durch die hohe Anzahl an Pensionierungen von Ärzten, werden die Ordinationen immer voller.