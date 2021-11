Arzthaus soll zum Gemeindeamt werden

Das Gemeindeamt in Weiler ist in die Jahre gekommen und soll umsiedeln

Bei der Gemeindevertretersitzung in dieser Woche soll die Adaptierung des Arzthauses zum Gemeindeamt beschlossen werden.

Weiler. Dabei ist die Thematik in der Vorderlandgemeinde nicht neu und bereits vor einigen Jahren wurde über die Übersiedelung des Gemeindeamtes in das im Gemeindebesitz befindliche Arzthaus diskutiert. Bei der Gemeindevertretersitzung am kommenden Mittwoch steht nun die Adaptierung des Arzthauses zum Gemeindeamt auf der Tagesordnung.

Gemeindehaus in die Jahre gekommen

„Mit dem Umzug des Gemeindeamtes in das Arzthaus wollen wir das Gemeindehaus freispielen und in weiterer Folge das Projekt Gemeindehaus im Ortszentrum in Angriff nehmen“, erklärt Bürgermeister Dietmar Summer die Vorhaben in Weiler. Dabei ist das Gebäude in welchem sich das Gemeindeamt befindet schon längst in die Jahre gekommen und verschiedene Nutzungen sind in der Vergangenheit weggefallen. Das Gemeindehaus wurde Ende der 50-ziger Jahre gebaut und der bauliche Zustand bedarf einer Sanierung.

Adaptierung soll langfristige Lösung sein

Für den weiteren Betrieb und für zukünftige Nutzungen müssen die Räumlichkeiten im Gemeindehaus nun saniert oder gar neugestaltet werden. Dazu soll das Gemeindeamt in das nebenstehende Arzthaus umsiedeln. Ob es sich dabei um eine vorübergehende Lösung handelt oder das Gemeindeamt längerfristig eine neue Heimat bekommt, ist noch offen. „Angelegt ist die Adaptierung, dass es ein langfristige Lösung sein kann. Aus meiner Sicht ist es für die Besucher im ehemaligen Arzthaus durchaus attraktiv, da die Anbindung, sowie die Zu- und Abfahrt klarer gestaltet ist“, so Weilers Bürgermeister.

Gesamtkonzept fehlt

Die Gemeinde Weiler konnte dabei in den vergangenen Jahren einen starken Bevölkerungszuwachs verzeichnen und dementsprechend sind auch die Anforderungen an die Infrastruktur gestiegen. Trotzdem sieht die Opposition in Weiler den Umzug des Gemeindeamtes in das ehemalige Arzthaus kritisch. „Es fehlt ein Gesamtkonzept, der Blick auf das große Ganze und die Einbindung von den zuständigen Ausschüssen. Dazu gibt es kein Büroorganisations-Konzept für die Räumlichkeiten im Arzthaus und man zerstört dabei auch eine bestens erhaltene Gebäudestruktur“, kritisiert Mechtild Bawart von der Liste WIR für Weiler unter anderem, dass hier eine Ärzte-taugliche Weiternutzung nicht angedacht wurde.

