Ärztemangel, Grenzgänger und Kultur in Feldkirch

Am Mittwoch sind Dr. Martin Tschann, Herbert Fechtig und Maria Simma zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Augenärzte in Vorarlberg werden immer mehr zur Seltenheit, die ÖGK sucht verzweifelt nach Ärzten für offene Stellen. Dr. Martin Tschann, Obmann der Fachgruppe Augenärzte der Ärztekammer Vorarlberg, spricht in "Vorarlberg LIVE" über die Suche nach Ärzten und die Auswirkungen der leerbleibenden Stellen.

Der Sozialausschuss hat Anfang Juli einen Antrag beschlossen, nachdem Grenzgänger leichter von zu Hause aus arbeiten können. Herbert Fechtig spricht ab 17 Uhr über die Erleichterungen in Versicherungsfragen und die neuen Möglichkeiten für Grenzgänger in Vorarlberg.

Die Stadt Feldkirch und allen voran die neue Kulturamtsleiterin Maria Simma laden am Freitag zu einem Vernetzungstreffen von Künstlern im Rahmen des Poolbar Festivals ein. In "Vorarlberg LIVE" erklärt Simma, was sie sich von diesem Treffen verspricht und wie es kulturell in der Montfortstadt weitergehen soll.