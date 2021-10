Ärztekammer Vorarlberg: "Dritter Stich" wichtig für Pandemie-Bekämpfung

Vorarlberg ist bereit für die Drittimpfung. Die Ärztekammer richtet sich mit einem Appell an die Bevölkerung. VOL.AT berichtet live ab 9.30 Uhr.

In Vorarlberg wurde bereits mit der Verabreichung der dritten Impfdosis gegen das Coronavirus begonnen. Die Impfauffrischungen werden zunächst in Pflege- und Seniorenheimen vorgenommen. Im Oktober folgen die Mitarbeiter in Krankenhäusern und Gesundheitsberufen. Die dritte Auffrischungsimpfung sollte frühestens sechs bis neun Monate nach der Zweitimpfung erfolgen.