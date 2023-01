Art`s Birthday 2023

am Dienstag, dem 17. Jänner 2023, um 18.00 Uhr im milk-Ressort Göfis

Der 1.000.060te Geburtstag der Kunst! Der Geburtstag der Kunst ist ein Jährliches Kunstaustausch-Event, das am 17. Januar von einer losen Einladung an Künstler: innen weltweit ausgehend, und eben auch im milK-Ressort Göfis, gefeiert wird.

Künstler: innen treffen sich Art´s Birthday zur kleinen Party, eine Versammlung mit Vorträgen in Musik, Gesang, Poesie, Lichtspiel, Wort und Text, spontan, performativ, kommunikativ, alles was so kunstmäßig Künstler: innen erfreuen könnte.