Artis Quartett Wien: Ein einzigartiges Hörvergnügen am Samstag, 21.Oktober

Das Artis Quartett Wien zählt zu den führenden Streichquartetten weltweit. Das hochkarätige Ensemble mit Peter Schuhmayer (1. Violine), Johannes Meissl (2. Violine), Herbert Kefer (Viola) und Othmar Müller (Violoncello). i

Das Quartett spielt am Samstag, den 21. Oktober, um 19.30 Uhr in der in der Remise Bludenz !

Das Artis Quartett führt die lange Wiener Streichquartett Tradition nun seit mehr als vier Jahrzehnten als einer der wichtigsten Vertreter seiner Gattung fort. Seine internationale Karriere führte das Quartett in die wichtigsten Zentren der Musikwelt wie London, Paris, Berlin, New York, Tokio und zu vielen der bedeutendsten Festivals wie Salzburger Festspiele, Wiener-u. Berliner Festwochen, Schubertiade, Schleswig-Holstein, Hongkong Arts Festival, Pablo Casals, Ludwigsburg, West Cork, Schwetzingen, Kuhmo, Lockenhaus etc. Seit 1988 spielt das Ensemble auf Einladung der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien eine eigene jährliche Konzertserie im Wiener Musikverein. 2001 wurde das Artis Quartett mit dem Lully Award 2001 von concertonet.com für die beste Kammermusik-Aufführung der Saison in New York City ausgezeichnet.