Artenschutz, Wirtschaftsbund und Medikamentenengpässe

Am Dienstag sind Georg Scattolin (WWF Austria), Wirtschaftslandesrat Marco Tittler und der Vorarlberger Apothekerkammerpräsident Christof van Dellen zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Am Dienstag wurde nach tagelangen Beratungen die Abschlusserklärung der UNO-Artenschutzkonferenz unterzeichnet. Bis 2030 sollen rund 30 Prozent der Land- und Wassermasse unter Schutz gestellt werden. In "Vorarlberg LIVE" spricht Georg Scattolin über die Erklärung und ob der Beschluss weiterreichend genug ist.

Seit wenigen Wochen ist Marco Tittler Obmann des Wirtschaftsbundes. Nach zahlreichen Schlagzeilen rund um fragwürdige Aufträge soll sich der Wirtschaftsbund unter Tittler wieder auf den Wirtschaftsstandort Vorarlberg konzentrieren. Was in den ersten Wochen im Amt bereits angegangen wurde und welche Ziele der Wirtschaftsbund für die Zukunft hat, erzählt Marco Tittler in "Vorarlberg LIVE".