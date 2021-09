„Artenne“ Teil der Langen Nacht der Museen

Am Samstag-Abend ist „Lange Nacht der Museen“, auch die Nenzinger Artenne beteiligt sich daran.

Am Samstag-Abend herrscht ordentlich Betrieb in Vorarlbergs Museen und auch die Nenzinger „Artenne“ beteiligt sich an der „Langen Nacht der Museen“.

Ab 18 Uhr ist die Gruppenausstellung „Ein Stück Heimat“ mit Bildern, Fotos, Objekten und Installationen von Albert Rauch, Lisa Egger, Karl Heine, Angelo Montibeller, Andreas Amann, Hans Oberbacher, Reinold Amann, Bettina Bohne, May-Britt Chromy-Nyberg, Veronika Dirnhofer, Hannes Egger, Alois Galehr, Roland Haas, Luis Hechenblaikner, Cornelia Hefel, Gerhard Klocker, Helmut King, Peter Kohlbacher, Johannes Ludescher, Tea Makipää, Michael Mittermayer, Johannes Rauch, Monika Thomas, Sarah Schlatter und Georg Vith zu sehen.

Rahmenprogramm