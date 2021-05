Arpeggione lädt zum Konzertauftakt

Unter dem Motto „Melancholie“ startet das Kammerorchester Arpeggione am kommenden Wochenende in die neue Saison.

„Die 31. Saison des Kammerorchesters Arpeggione findet mit extrem großer Vorfreude, Hoffnung und Elan in einem besonderen Jahr statt. Nach einem relativ stillen und sehr schwierigen Jahr 2020 wird es uns hoffentlich gelingen, in der heurigen Saison mit insgesamt neun Konzerten den herrlichen Rittersaal wieder zum Klingen zu bringen“, freut sich auch Stéphanie Waldburg-Zeil vom Verein der Freunde des Kammerorchesters Arpeggione auf den bevorstehenden Konzertauftakt. Unter der Leitung von Michael Gutman lädt das Hohenemser Orchesters am kommenden Wochenende unter dem Motto „Melancholie“ dabei gleich zweimal in den Rittersaal des Palastes: am Samstag, 15. Mai um 18 Uhr und im Rahmen einer Matinee am Sonntag, 16. Mai ab 11 Uhr. Wie alle anderen Aufführungen wird auch der Konzertauftakt in Rücksicht auf die geltenden Sicherheitsbestimmungen durchgeführt. Tickets sind im Vorverkauf bei der Tourismus und Stadtmarketing Hohenems GmbH, auf oeticket.com, laendleticket.com sowie bei allen Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen erhältlich. MIMA