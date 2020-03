Arnold Schwarzenegger wirbt mit Tier-Video fürs Zuhausebleiben

Während der Corona-Pandemie ermunter Arnold Schwarzenegger seine Fans dazu, die eigenen vier Wände zur eigenen Sicherheit nicht zu verlassen. Auf Twitter veröffentlichte er am Montag eine optimistische Botschaft.

Unter dem Tweet verlinkte Arnold Schwarzenegger ein Video von sich, einem Zwergpony und einem Esel, um zu zeigen, dass er mit gutem Beispiel vorangeht. "Bleibt so viel wie möglich zu Hause. Hört auf die Experten, ignoriert die Idioten. Wir werden das gemeinsam durchstehen", schrieb der Schauspieler am Montag. "Wir gehen nicht raus, wir gehen nicht in Restaurants, wir tun hier nichts mehr dergleichen. Wir essen nur und haben eine gute Zeit", fügt Schwarzenegger hinzu.