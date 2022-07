Armut, Betrug und Bike Stories

Innenminister Gerhard Karner, dowas-Geschäftsführer Peter Brunner und Schauspielerin Lisa Suitner heute in "Vorarlberg LIVE".

Eine Schadenssumme von über 60 Millionen Euro wurde aufgedeckt. Es geht um Betrügereien bei der Sozialleistung, wie der Erschleichung der Mindestsicherung, des Arbeitslosengeldes oder der Pension. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wies darauf hin, dass 30 Prozent der Delikte von Inländern und 70 Prozent von Ausländern begangen wurden. Wie die dafür zuständige Task Force gegen Sozialleistungsbetrug vorgehen will und welche Konsequenzen das hat, erklärt heute Innenminister Gerhard Karner in "Vorarlberg LIVE".

"Bike-Stories Vorarlberg" heißt das Filmprojekt der Regisseurin Hanna Mathis und des Produzenten Denis Mujovic. "Wir möchten unterhaltsame Geschichten zum Thema Fahrrad erzählen. Die Mischung der fiktionalen Handlung mit der Protagonistin Fabricia und den dokumentarischen Elementen, realen Orten und vor allem echten Menschen, ist uns besonders wichtig. Die Authentizität macht den Charme der Serie aus", so Hanna Mathis in einem VN-Interview. Hauptdarstellerin und Clownin Lisa Suitner spricht heute in "Vorarlberg LIVE" über das Fahrrad als Lebenseinstellung und was es mit dem Radkino auf sich hat.