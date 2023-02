Armin Wolf: "Meine letzte ZiB2 ..."

"Zeit zum Wechseln", schreibt ORF-Star Armin Wolf auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Mehr als 20 Jahre hat ORF-Star Armin Wolf die beliebe Nachrichtensendung "ZiB2" aus dem alten Studio moderiert. In Kürze beginnt für den renommierten und mehrfach ausgezeichneten Journalisten eine neue Zeitrechnung. Seine nächste Sendung wird Wolf am kommenden Montag aus dem neuen ORF-Studio im Multimedialen Newsroom moderieren.

Und die letzte Sendung wird Armin Wolf wohl noch länger in Erinnerung bleiben. Aus dem ORF-Studio heraus twittert er: In meiner letzten Sendung im alten Studio fällt eine Kamera aus, die Aufmacher-Geschichte kommt nicht rechtzeitig und die FPÖ-Aschermittwoch-Reportage hängt noch irgendwo zwischen Ried und Wien in der Leitung. ;-)