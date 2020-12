Armin Wolf ist zum dritten Mal "Journalist des Jahres"

ORF-Anchorman Armin Wolf ist der "Journalist des Jahres" 2020. Er wurde für seine journalistischen Leistungen bereits zum dritten Mal von den Lesern des Branchenmagazins "Der österreichische Journalist" mehrheitlich gewählt, gab der Oberauer-Verlag am Dienstag in einer Aussendung bekannt.

Wolf für Interview gelobt

Sonderpreis für Corona-Berichterstattung

Den diesjährigen Sonderpreis vergibt die "Journalist"-Redaktion an Köksal Baltaci ("Die Presse") und Günther Mayr (ORF) für ihre Berichterstattung über die Coronapandemie. "Baltaci und Mayr haben uns in der Krise mit den wichtigsten Infos versorgt, dabei immer höchst professionell und im richtigen Ton, nie spekulierend, immer korrekt", begründete "Journalist"-Chefredakteur Georg Taitl die Entscheidung. Einen weiteren Sonderpreis erhält Patrick Budgen (ORF), der in der Nacht des Terroranschlags in Wien besonders fundiert und ruhig Informationen geliefert habe.