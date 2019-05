Armin Wolf als "Judensau" beschimpft

Ich habe in meinem Leben nicht so viele Mails bekommen, wie in den letzten Tagen. Es sind tausende. Praktisch alle sind supernett – aber es gibt auch ein paar sehr spezielle Kunden. Dieses zB kam heute unter vollem Namen von einer real existierenden Mail-Adresse: pic.twitter.com/gu8XqepuE6

— Armin Wolf (@ArminWolf) 2. Mai 2019