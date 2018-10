Armenhaus in Flammen

Der größte Brand in der Geschichte Lustenaus jährte sich dieses Jahr zum 50. Mal.

LUSTENAU „Menschen. Überall Menschen. Bis hoch zum Rheindamm“, erzählt die 92-jährige Rosa Grabher. Am 12. Oktober 1968 – also vor 50 Jahren – brannte in Lustenau das Armenhaus in der Reichsstraße 9.

„s’Nüni“ war in der ganzen Gemeinde bekannt und wurde von der Bevölkerung als „Schandfleck“ bezeichnet. Es wurden Menschen aus allen Ländern beherbergt. „Wir wussten nie, wer gerade in diesem Gebäude hauste. Es wurde nicht nachgefragt“, erinnert sich Marianne Melere (82).

Ein Holzhaus steht in Flammen

„In dieser Nacht rief mich meine Nachbarin an, das Gasthaus Krönele würde brennen. Ein Blick aus dem Fenster genügte und ich wusste, es war das Armenhaus“, erzählt Altkommandant Manfred Kremmel. „Ich fuhr in das Feuerwehrhaus um die Sirene zu aktivieren. Als ich hinein wollte, kam mir der Hausmeister entgegen, der dies soeben getan hatte.“ Als einer der ersten Einsatzkräfte war Kremmel bei dem Einsatzort. „Es waren so viele Menschen vor Ort, die Feuerwehr hatte Mühe vorzudringen“, schildert Grabher.

Rund 3000 Menschen waren gekommen um den Großbrand zu beobachten. Aus dem Protokoll von Kommandant Oskar Bösch vom 19.10.1968 lässt sich folgende Lage herauslesen: „Da im ganzen Haus – um das Logieren und Nächtigen zu verhindern – die Fenster bereits demontiert waren, brannte das Haus bei unserem Eintreffen an allen Enden lichterloh, zudem war das Gebäude ein totaler Holzbau“. Beim benachbarten Stadel des Bauhofs hatte schon der Dachstuhl Feuer gefangen.

Große Löschaktion

Bei diesem ereignisreichen Einsatz waren insgesamt 50 Mann in Summe 400 Stunden im Einsatz. „Als ich im zweiten Löschfahrzeug ankam, brannte das ganze Gebäude schon lichterloh!“, erinnert sich Anton Bösch, ehemaliger Feuerwehrmann. Zur Brandbekämpfung wurden über zehn Strahlrohre eingesetzt und knapp 1300 Meter Schlauchleitungen verlegt. Nach der Brandlöschung ging man von Brandstiftung aus. Der Täter wurde nie gefasst. „‚S‘nüni‘ wurde warm abgebrochen‘“, ist sich Zeitzeugin Melere sicher. Das Gebäude sollte am Montag, den 15. Oktober 1968 von der Gemeinde abgerissen werden.

Ungeziefer und Volksfeststimmung

„Als das ‚Reichs’9‘ brannte, rannten die Ratten und Mäuse in Scharen über die Straße“, so Grabher. „In Lustenau wurde immer schon viel gesungen. So auch in dieser Nacht. Es herrschte eine großartige Stimmung“, erzählt er weiter. „Auf dem Rheindamm wurde getrunken und gefeiert. Alle waren froh, dass das Armenhaus endlich brannte.“