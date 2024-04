Arlberger Messfeier mit Frastner Chorklängen

Lech, Frastanz. (sco) In der Pfarre Lech war neulich der Kirchenchor aus Frastanz in einem Gottesdienst zu Gast. Mit ihren Songs berührten die Sängerinnen und Sänger die Herzen der Mitfeiernden.

35 Mitglieder stark ist der Kirchenchor Frastanz unter der musikalischen Leitung von Guntram Fischer. Obfrau ist Hemma Fröwis. Beiden stand am vergangenen Sonntag die Freude ins Gesicht geschrieben, nach mehrjähriger Pause wieder eine Messe in der Arlbergregion mitgestalten zu können. In der Neuen Pfarrkirche St. Nikolaus erfreuten 27 Mitglieder der vor ungefähr 155 Jahren gegründeten Singgemeinschaft mit Spirituals verschiedener Komponisten und Arrangeure. Zum Patrozinium der Frastner Pfarrkirche im ersten Quartal sang der Kirchenchor die „Spatzenmesse” von Wolfgang Amadeus Mozart. Im Vorjahr begeisterte der „Klangkörper” mit einer Ragtime Mass (Jazzmesse) und einer lateinamerikanischen Messe, der Misa Criolla (deutsch: „Kreolische Messe“).

Bei anderen Liturgiefeiern gab der Chor ganz klassische Motetten von Bruckner, Brahms und Mozart zum Besten. Der frühere Leiter des Kirchenchores Frastanz, David Burgstaller, war vor seinem Engagement in Frastanz in Lech als Chorleiter tätig. Über eine Sängerin des Frastanzer Kirchenchores, die gemeinsam mit Johanna Moosbrugger vom Hotel Post in Lech einen Kurs belegt hatte, kam der Arlberg-Kontakt wieder zustande.

Probieren ist spannend