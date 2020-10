Ardian verkauft Gantner an spanische Salto

Die Vorarlberger Gantner-Gruppe verschmiltzt mit spanischen Salto zur neuen Unternehmensgruppe Gantner-Salto.

Ardian: "Salto der ideale Eigentümer"

Dirk Wittneben, Managing Director bei Ardian und verantwortlich für die Investments des Expansion-Teams in der DACH-Region, sagt: „Wir sind stolz darauf, dass wir Gantner bei seiner Internationalisierung, wichtigen strategischen Zukäufen und der Erschließung neuer Branchen und Kunden unterstützen durften. Das Unternehmen war dadurch in der Lage, sein Angebot zu erweitern und seine geografische Abdeckung auszuweiten. Wir danken dem Management und den Mitarbeitern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass Salto der ideale Eigentümer für die weitere Entwicklung des Unternehmens ist.“

Die Vorteile für Gantner

Gantner hatte schon in der Vergangenheit viele Berührungspunkte mit Salto. "Umso mehr freue ich mich, dass wir nun zu einem gemeinsamen Unternehmen zusammenwachsen,“ so Hartmann.

"Wenn es etwas gibt, was uns die globale COVID-Pandemie gelehrt hat, dann die Notwendigkeit, kontaktlose Lösungen zu forcieren, die für mehr Sicherheit, Hygiene und Effizienz sorgen. Dies ist etwas, was uns erhalten bleiben wird,“ so Hartmann.

Über Salto

Salto ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Zugangskontrolllösungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Spanien und ist mit mehr als 750 Mitarbeitern und Standorten in 32 Ländern ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Zutrittskontrolllösungen.