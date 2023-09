Architektur im Wandel und Vorarlbergs Fußball-Heldin

Er zählt zu den anerkanntesten Architekten Österreichs, sie gehört zu den besten Fußballerinnen und kickt für das Nationalteam. Professor Roland Gnaiger und Eileen Campbell sind am Mittwoch zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.

Roland Gnaiger ist bekannt für seine ökologische und soziale Bauweise, wurde in Bregenz geboren und leitete bis 2019 die Architekturabteilung an der Kunstuniversität Linz. Seine preisgekrönten Projekte betonen Solararchitektur und nachhaltiges Bauen. Als Mitglied der Vorarlberger Baukünstler förderte er den Holzbau und wurde vom Umweltministerium zum Beauftragten für den "Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit" ernannt. Was muss heute getan werden, um sich künftig wohlzufühlen? Darüber spricht der Architekt und Univ. Professor der Kunstuniversität Linz nicht nur in „Vorarlberg LIVE“, sondern weiters am Samstag ab 13 Uhr im Ritter-von-Bergmann Saal in Hittisau im Rahmen der „Land_Gespräche“.

Eileen Campbell, 2000 in Feldkirch geboren, begann mit acht Jahren beim SC Tisis Fußball zu spielen, inspiriert durch ihren Bruder. Heute stürmt die 23-Jährige in der Bundesliga für die Vorarlberger Spielgemeinschaft SCR Altach / FFC Vorderland und sorgt auch im Nationalteam für frischen Wind. Beim Spiel in der Nations-League vor Rekordkulisse in Wien am Dienstagabend gegen die Weltklasseauswahl aus Frankreich verlor das Österreichische Nationalteam mit Campbell, die erneut eingewechselt wurde und für Akzente sorgen konnte, knapp mit 0:1. Am Mittwoch ist sie zu Gast in „Vorarlberg LIVE“ und spricht über ihre steile Sportkarriere.