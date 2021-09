Architekt für neue Kleinkindbetreuung steht fest

Das Architekturbüro Christian Schmölz aus Sulz hat sich bei der Sitzung des Preisgerichts für die neue Kleinkindbetreuung Markt in Rankweil durchgesetzt.

Unter einem Dach zusammengefasst werden sollen künftig die Einrichtungen aus dem Zwergahüsle, der Allgemeinen Sonderschule sowie den Kleinkindbetreuungen Vinonma und Graf-Rudi. „Das Siegerprojekt überzeugt durch die Vielfalt der Außenräume sowie der Innenzonen. Der Y- Grundriss vermittelt den Eindruck von drei Gebäuden und erzeugt schöne Blickbeziehungen in verschiedene Himmelsrichtungen“, so ein Auszug aus der Begründung des Preisgerichts. Zudem biete der Entwurf laut Preisgerichts eine attraktiv gestaltete Dachlandschaft, durchdachten und rhythmisierten öffentlichen Raum im Zusammenspiel von Grün- und Außenräumen sowie eine behutsame Höhenentwicklung und eine passende Holzfassade.

Außergewöhnliche Y-Form

Gebaut werden soll die Kleinkindbetreuung in Y-Form, welche die verschiedenen Gebäudehöhen in der Umgebung aufnehmen, die Ecksituation am Marktplatz fassen sowie den angrenzenden Grünraum einbeziehen soll. „Es freut mich, dass eine der priorisierten Top-10-Maßnahmen für den Ortskern so rasch in die Umsetzung kommt. Ich gehe davon aus, dass wir im Frühjahr 2022 mit dem Bau starten werden, bis zum Schulanfang 2023 soll das Projekt fertiggestellt werden“, so Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall. Die Gesamtkosten belaufen sich derzeit geschätzt auf rund 3,6 Millionen Euro (ohne Mehrwertsteuer und Indexierung).