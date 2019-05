Arbogast wird zum Kräutermekka

Altes Wissen und zeitgemäße Naturheilkunde. Von Donnerstag, 13. bis Samstag, 15. Juni 2019 werden sich gut 100 Kräuterfans und -experten im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast in Götzis tummeln.

Götzis. „Traditionell, europäische Heilkunde darf bei uns wieder einen höheren Stellenwert erhalten. Im Sinne von zurück zu unseren Wurzeln, zu unserer Region“, so Iris Therese Lins von Kräuternest, die als Veranstalterin zu den Tagen einlädt. „Wir schauen so oft in andere Länder und Kulturen und doch läge das Gute so Nahe und vor der Haustüre. Besinnen wir uns auf die Schätze aus der Natur und das Kulturgut im eigenen Land.“