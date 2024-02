Arbogast veröffentlicht neues Bildungsprogramm

Das Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast präsentierte in der vergangenen Woche das Bildungsprogramm für Frühjahr/Sommer 2024.

Persönlichkeiten in Arbogast

Rund 100 hauseigene Bildungs- und Kulturformate finden von März bis August des Jahres statt. „Wir freuen uns, dass das generalsanierte Bildungshaus und unser Programm auf so viel Resonanz stoßen“, so Daniel Mutschlechner. Einerseits geht es dabei um gesellschaftspolitische Themen, wozu auch Persönlichkeiten aus Journalismus, Theologie, Wirtschaft und Literatur nach Vorarlberg eingeladen wurden, andererseits stehen Seminare zur Stärkung der Persönlichkeit auf dem Programm, die gerade in angespannten Zeiten Zuversicht geben. Persönlichkeiten wie Journalist Wolf Lotter, Investigativ-Journalistin Ulla Kramar-Schmid, Russland-Experte Gerhard Mangott sowie Konfliktforscherin Lisa Hämmerle laden im Frühjahr zu neuen gesellschaftspolitischen Vorträgen nach Arbogast.