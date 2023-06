Arbogast öffnet seine Türen

Das Bildungshaus St. Arbogast lädt in neuem Glanz zu den Tagen der offenen Tür.

Einen informativen Einblick in die neuen Räumlichkeiten von St. Arbogast gibt es am Freitag, 23. Juni von 12 bis 22 Uhr und am Samstag, 24. Juni von 10 bis 20 Uhr im Rahmen der Tage der offenen Tür. Interessierte erhalten bei den halbstündlichen Führungen durch die Mitarbeiter die Möglichkeit, das Haus genau kennenzulernen und in der Kapelle laden verschiedene Chöre des Vorarlberger Chorverbandes zum Zuhören und Mitsingen ein. Im Erzählcafé hören die Gäste Anekdoten aus Arbogast – vorgetragen von Persönlichkeiten, die die 60-jährige Geschichte des Bildungshauses geprägt haben und zudem gibt es Folk Musik, Feines aus der Arbogaster Küche und Führungen entlang des Bio-Lehrpfades um St. Arbogast. Am Samstag findet weiters um 17 Uhr ein Festgottesdienst in der Kapelle statt.