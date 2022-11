Arbogast erstrahlt bald in neuem Glanz

Die Generalsanierung des Bildungshaus St. Arbogast läuft weiterhin auf Hochtouren.

„Die Bauarbeiten laufen derzeit auf Hochtouren und interessant ist dazu, dass aufgrund der kurzen Sanierungszeit viele Arbeiten gleichzeitig erfolgen. So sind teilweise um die 13 verschiedene Firmen am selben Tag aktiv“, gibt Arbogast-Geschäftsführer Daniel Mutschlechner einen kleinen Einblick. Rund 50 Vorarlberger Unternehmen arbeiten am neuen Arbogast und durch die Generalsanierung soll Arbogast auch in Zukunft ein moderner und einladender Ort bleiben. Dazu werden unter anderem die Seminarräume erneuert, die Küche vergrößert und die Haustechnik unabhängig von fossilen Energieträgern gemacht.

Unter der Leitung der renommierten Architekturbüros von Hermann Kaufmann und Christian Lenz wird dazu in einer Bauzeit von gerade mal sechs Monaten der kleine Saal zu einem zweiten großen Saal, indem das Dach angehoben wird und auch das gesamte Erdgeschoss wird mit Begegnungs- und Gastronomiebereich sowie dem kleinen Arbogast-Laden flexibel gestaltet. Dazu dürfen sich die Arbogast-Gäste in Zukunft auch über einen gemütlichen Gastgarten mit vielen Sitzgelegenheiten freuen. Abgerundet wird die Sanierung des Bildungshauses mit dem Einbau zahlreicher neuer Fenster und einem neuen Beschattungssystem.

Instandhaltungs-Arbeiten gibt es aber auch in weiteren Bereichen der weitläufigen Anlage und so werden zahlreiche Gästezimmer, sowie die Kapelle zum Hl. Geist saniert. Aber auch an die Nachhaltigkeit wurde bei den Planungen gedacht und so wird die bestehende Photovoltaik-Anlage erweitert, die Hackschnitzel-Heizung erneuert und um eine Luft-Wärme-Pumpe erweitert. Gleichzeitig zu den Arbeiten am und um das Bildungshaus wird die Gemeinde Götzis auch die Zufahrtsstraße sanieren.