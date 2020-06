Arbeitsunfall in Hard: Firmenchef klemmt sich Unterschenkel ein

Tragischer Unfall beim Bedienen eines motorisierten Hubwagens. Der Betriebsinhaber musste schwer verletzt ins Spital eingeliefert werden.

Am Donnerstag um 13:40 Uhr war ein 56-jähriger Betriebsinhaber in Hard auf dem Firmengelände mit Lagerarbeiten beschäftigt. Beim Bedienen eines motorisierten Hubwagens geriet aufgrund von Unebenheiten im Asphaltbelag ein Stapel Paletten in Bewegung.