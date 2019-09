Arbeitsunfall: 31-Jähriger fiel 4 Meter in die Tiefe

Bei Verputzarbeiten in Feldkirch stürzte der Arbeiter auf Höhe des 3. Obergeschosses über das Geländer ab.

Ein 31-jähriger Arbeiter war am Mittwoch gegen 13.15 Uhr in Feldkirch mit Verputzarbeiten beschäftigt. Auf Höhe des 3. Obergeschosses stürzte der Arbeiter über das rund 1 Meter hohe Geländer und fiel in weiter Folge ca. 4 Meter tief auf den Schotterboden des Erdgeschosses.