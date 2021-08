"Arbeitslosengeld sollte auf 75 Prozent erhöht werden"

Michael Diettrich, Sprecher der Vorarlberger Armutskonferenz, sprach in "Vorarlberg LIVE" über den Vorstoß des Landeshauptmannes und die Auswirkungen der Pandemie.

Am Dienstagvormittag sprach sich Landeshauptmann Markus Wallner für den Vorschlag von AMS-Chef Johannes Kopf aus, die Zuverdienstmöglichkeiten für Arbeitslose einzuschränken - auch eine Staffelung des Arbeitslosengeldes ist im Gespräch. So soll "sanfter Druck" auf die Arbeitslosen ausgeübt werden, sich eine Arbeit zu suchen. Michael Diettrich nannte die Diskussion in "Vorarlberg LIVE" "dreist". "Auf welchen Fakten beruhen die Aussagen, dass Arbeitslose nicht arbeiten wollen?" Umfragen hätten gezeigt, dass das Gegenteil der Fall sei.