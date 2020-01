Arbeitsintensives Feuerwehr-Jahr

Bei der Jahreshauptversammlung zog die Altacher Wehr Bilanz über das vergangene Jahr.

Viel Zeit wurde in den letzten Monaten auch in die Ausbildung investiert. Insgesamt 371 Schulungsstunden wurden im Feuerwehrausbildungszentrum in Feldkirch und 2.619 Stunden in den eigenen Räumlichkeiten in Altach absolviert. Gemeinsam mit den Einsätzen im Ernstfall sowie diversen sonstigen Tätigkeiten ergibt sich so ein Arbeitsnachweis von 18.062 Stunden, was einem Plus von 75 Prozent im Vergleich des Vorjahres bedeutet.