Arbeiter von Stapler erfasst – schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in einer Firma in Feldkirch ein Arbeitsunfall.

Ein Gabelstaplerfahrer war auf dem Betriebsgelände mit Staplerarbeiten beschäftigt und hatte dabei zwei leere Paletten geladen. Der Staplerfahrer fuhr über das Betriebsgelände, um die beiden Paletten auf einem Lkw abzuladen.

Zur selben Zeit überquerte ein 27-jähriger Arbeiter aus Vandans das Gelände und übersah den von rechts kommenden Staplerfahrer. Er wurde von dem Gabelstapler erfasst und vom vorderen rechen Reifen des Staplers überrollt. Der 27-Jährige, der sich schwere Verletzungen zuzog, wurde sofort ins Krankenhaus Feldkirch eingeliefert.