Arbeiten der Instandsetzung der Straßen und Parkraumbewirtschaftung Lochau

Lochau. Im Rahmen des Jahresauftrages führte die Firma Mährbau aus Feldkirch in Zusammenarbeit mit der Firma Migu-Asphalt-Bau aus Lustenau letzte kleinere Instandsetzungsarbeiten auf Straßen und Parkplätzen im weiträumigen Lochauer Verkehrsnetz durch.

Neben zahlreichen kleinflächigen „Flickarbeiten“ nach Rissen im Asphalt, Belagsabsetzungen oder der Reparatur von Kanalschachtdeckel-Abdichtungen und Regenabflusskanälen ging es in diesem Jahr im Speziellen um die behindertengerechte Absenkung der Gehsteigkanten bei diversen Straßeneinmündungen samt neuen Randsteinsetzungen und Asphaltierungen. So können die Gehsteige in diesen Bereichen mit einem Rollstuhl, einem Rollator oder einem Kinderwagen besser befahren werden.