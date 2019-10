Arbeiten fÃ¼rs Verkehrskonzept

Auf der Schweizerstraße entstanden zwei Mittelinseln und sollen für mehr Sicherheit sorgen.

Mäder. Ein Ziel des neuen Verkehrskonzeptes in Mäder ist auch für Sicherheit für die schwachen Verkehrsteilnehmer zu sorgen. Dazu wurden in den letzten Wochen zwei Verschwenkungen in der Schweizerstraße erstellt.