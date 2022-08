Arbeiten für neue Volksschule laufen auf Hochtouren

Für 23,5 Millionen Euro entsteht neue Schule in Altenstadt.

FELDKIRCH-ALTENSTADT Der Bau der neuen Volksschule in Altenstadt ist in vollem Gange. Die neue Schule wird am selben Standort errichtet, aber die Räume werden wesentlich größer und die Strukturen den neuen pädagogischen Konzepten angepasst. Die Firstfeier wird voraussichtlich im Herbst 2022 stattfinden können. Die Fertigstellung des Schulneubaus ist für Spätsommer 2023 vorgesehen. Das Kostenziel der neuen Volksschule ist laut Jürgen Hafner, Abteilungsleiter Hochbau der Stadt Feldkirch, auf rund 23,5 Millionen Euro. Nach dem Baustart im Jänner 2022 hat sich vieles getan: „Wir sind seither im guten Baufortschritt“, erklärt Hafner. „Neben den Architekten vom Büro Querformat sind 12 Fachplaner für die Planung und Ausschreibung zuständig, z.B. für die Fachgebiete Statik, Elektro-, Haus-, Geo- und Bühnentechnik, Akustik, Brandschutz, Infrastruktur und Außenanlage.“ Die großen Gewerke wurden ebenfalls ausgeschrieben und vergeben. „Insgesamt sind über 30 Aufträge an überwiegend Vorarlberger Unternehmen im Bau- und Baunebengewerbe ergangen.“ Vergabestand ist von rund 89% der Kosten aller zur Ausführung gelangenden Gewerke fixiert. „Offen sind im Wesentlichen noch die Ausschreibungen der Einrichtung und der Außenanlage, welche in den nächsten Monaten anstehen“, führt Hafner weiter aus.