Arbeiten für ein sauberes Lustenau

Rund 150 Arbeitseifrige hatten sich am Samstagmorgen vor dem Gemeindeamt eingefunden, um für Ordnung zu sorgen.

Lustenau. Pfadfinder, Schüler, Vereine und auch fleißige Hände aus den Reihen der Gemeinde zogen an einem Strang. Pünktlich um 8.00 Uhr fanden sich die Helfer vor dem Rathaus ein, um sich mit Müllsäcken und Arbeitshandschuhen einzudecken. Dann ging man grüppchenweise in alle Richtungen auf den Weg. Ziel der Aktion: Ein sauberes Lustenau.

Es wurde fleißig gesammelt, Fahrradreifen, Auto-Scheibenwischer, Rückspiegel, es gab wieder einmal allerlei kuriose Funde. Am alten Rhein waren neben dem Tauchclub Lustenau auch die Taucher des Bodensee Tauchclub Austria im Einsatz: „Der Müll wird auch in den Alten Rhein geworfen.“ Trotzdem gibt es auch positive Veränderungen, Organisator Günter Bösch zeigt sich zuversichtlich: „Seit es die gratis Elektromüll-Entsorgung gibt, finden wir wenigstens keine alten Kühlschränke und Fernseher mehr!“ Nach getaner Arbeit genossen die Landschaftsreiniger nach alter Manier die feine Jause, zubereitet von „Mänglars“ Giebl und seiner Crew im Zuge der alljährlichen Viehausstellung in der Mühlefeldstraße.