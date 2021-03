Arbeiten an der Frutz: Interventionspiste und neue Brücke für Koblacher Kanal

Vergangene Woche wurde mit den Arbeiten für die neue Interventionspiste am Rheindamm in Mäder begonnen. Im März startet nun der Brückenbau über den Koblacher Kanal. Auch hier wird auf Nachhaltigkeit gesetzt und vorhandene Materialien weiterverwendet.

Je nach Gefälle, Wassermenge, Struktur und Wassertiefe transportiert ein Fluss einiges an Stein, Kies und Sand. Überall, wo das Fließgewässer an Schleppkraft verliert, lagert sich das sogenannte Geschiebe ab. Dieser Vorgang beeinflusst in weiterer Folge die Hochwassersicherheit, da bei zu großen Kiesablagerungen die Abflusskapazität nicht mehr gegeben ist. Deshalb wird regelmäßig an der Frutz Geschiebe entnommen, wie es auf der Homepage der Internationalen Rheinregulierung heißt.