Arbeiten an der Frutz im Zeitplan

Seit Mitte Jänner werden entlang der Frutz Arbeiten zur Aufrechterhaltung des Hochwasserschutzes vorgenommen.

Seit Mitte Jänner entnimmt die Internationale Rhein Regulierung an der Frutz im Bereich der Gemeinde Koblach mehrere hundert Kubikmeter Kies, um diesen für die Errichtung von Interventionspisten entlang des Rheins zu verwenden. Diese Pisten sind für die Zufahrt mit schwerem Gerät sowie die Kontrolle und Beobachtung des Schutzdamms bei Hochwasser notwendig. In weiterer Folge wurden in den vergangenen Wochen Ablagerungen im Flussbett zwischen L190 bis zur Rheinmündung abgetragen. Die Arbeiten sollten dieser Tage fertiggestellt sein – die Kosten für sämtliche Maßnahmen trägt der dabei Wasserverband Frutzkonkurrenz – ein Zusammenschluss der Gemeinden Rankweil, Meiningen, Koblach, Weiler, Klaus, Sulz, Röthis und Zwischenwasser, welcher vorrangig den Hochwasserschutz im Vorderland zum Ziel hat.