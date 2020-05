Arbeiten am Laternser Hotelprojekt fortgesetzt

Nach einer Coronabedingten Zwangspause konnten die Arbeiten am Jufa Hotel in Laterns kürzlich fortgesetzt werden.

Laterns . Rund acht Monate nach dem Spatenstich laufen die Arbeiten am dritten Hotel der Jufa Gruppe in Vorarlberg wieder auf Hochtouren. Aufgrund der Coronakrise mussten auch im Laternsertal die Arbeiten kurzfristig eingestellt werden.

Direkt an der Skipiste von Laterns wird derzeit das neue Jugend- und Familienhotel – kurz Jufa Hotel – errichtet. Nachdem bereits die Erdarbeiten, Hangsicherungsmaßnahmen sowie das Einbauen von Aushubmaterial ausgeführt werden konnte, mussten die Bagger aber auch auf dieser Baustelle wegen der Corona Krise abgeschaltet werden. Vor rund zwei Wochen konnten die Bauarbeiten aber wieder aufgenommen werden und so wird sich auch der Öffnungstermin des rund 9,2 Millionen Euro teuren 47-Zimmer-Hauses auf Frühjahr/Sommer 2021 verschieben, wie Jufa-Vorstandschef Gerhard Wendl kürzlich erklärte. Für die Gemeinde bedeutet das neue Hotel trotzdem einen frischen Impuls und die Verantwortlichen hoffen auf eine Nächtigungssteigerung von rund 5.000 Übernachtungen. Aber auch für die örtliche Bevölkerung soll das neue Haus offen sein und sieht unter anderem vor, dass auch Vereine Räumlichkeiten nutzen können und auch das Restaurant wird öffentlich zugänglich sein. Realisiert wird das Hotel, das von Jufa gepachtet wird, von einer Errichter- und Betreibergesellschaft, an welcher die Gemeinde Laterns mit 35 Prozent, sowie die R&R Immobilien GmbH aus dem Umfeld des Vorarlberger Fruchtsaftunternehmers Roman Rauch mit 65 Prozent beteiligt sind. MIMA