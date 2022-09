Arbeit auf der Leiter - aber sicher

Österreichweit müssen rund 9.600 Menschen nach Stürzen von Leitern und anderen Aufstiegshilfen ins Krankenhaus.

In Vorarlberg sind es ca. 400 Personen jährlich, für die der wohlgemeinte Hausputz und verschiedene Arbeiten auf Leitern mit gefährlichen Stürzen enden und nicht selten langwierige Folgen nach sich ziehen.

„Gerade was Leitern anbelangt, gibt es einige Dinge, die zu beachten sind, da Leitern auch im privaten Bereich zu den klassischen Arbeitsmitteln zählen“, so Mario Amann von Sicheres Vorarlberg. Stürze von der Leiter sind eine der häufigsten Unfallursachen.

So kommst du sicher nach oben:

Beim Kauf einer Leiter empfiehlt sich eine Beratung im Fachhandel.

Achte auf das GS- und CE-Prüfzeichen bei der Aufstiegshilfe.

Wähle das richtige Hilfsmittel aus (Leiter, Tritthocker, Vorhanglift, usw.).

Achte auf die passende Leiter (Haushalts-, Anlege-, Stehleiter, usw.).

Trage festes und sauberes Schuhwerk.

Die Leiter soll sauber sein und keine Mängel aufweisen.

Bewahre regelmäßig benötigte Aufstiegshilfen in Griffnähe auf.

Achte auf die Standsicherheit der Leiter (z.B. feste, ebene Standfläche, Anstellwinkel, usw.).

Warnsignale des Körpers beachten (Kreislauf, Medikamente, Höhenangst, usw.).

Überkopf-Arbeiten nicht unterschätzen.

Vermeide Balanceakte uns rücke die Aufstiegshilfe nach.

Wenn du unsicher bist, hol die Unterstützung und nimm Hilfe an.

Beschädigte Leitern unbedingt entsorgen.

Verhindere den Zugang zu Aufstiegshilfen für Kinder.