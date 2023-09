"Ära Kurz" im Rückblick

„Projekt Ballhausplatz“-Regisseur Kurt Langbein ist am Freitag zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.

Genau eine Woche nach der Premiere des ersten Films über Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Mittwochabend der Streifen von Regisseur Kurt Langbein im Wiener Gartenbaukino an den Start gegangen. "Projekt Ballhausplatz" stellt den Anspruch, einen kritischen Blick auf die Ära des Ex-ÖVP-Chefs zu werfen, wie Langbein bei der Premiere noch einmal klarstellte. Am Freitag lädt nun die Vorarlberger SPÖ Medienvertreter:innen ein, den Film zu sehen und mit Kurt Langbein zu diskutieren. Vorab ist der Produzent und Regisseur live aus der Alpenstadt ins „Vorarlberg LIVE“-Studio zugeschaltet.