Café eröffnete vor 50 Jahren: Eisdiele Melanie schließt nach "langem Marathon"

Seit 50 Jahren gibt es das "Melanie" in Lochau - zuerst als Café, dann als Eisdiele. Nun geht eine Ära zu Ende: Ende September schließt das Lokal.

Am 30. September 2021, also nach genau fünf Jahrzehnten, schließt die Eisdiele Melanie in Lochau. "Wir haben vor 50 Jahren das Café Melanie angefangen, am 1. Oktober 1972", erklärt Dietmar Heimbach gegenüber VOL.AT. 2005 schloss dann das Café. "Die Eisdiele selber besteht 35 Jahre", so der Betreiber. Der gemütliche kleine Gastronomiebetrieb ist mittlerweile eine Institution in Lochau. Viele Vorarlberger kommen seit Jahren her, um Eis zu genießen.