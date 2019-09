Apple-Fans stürmen die Geschäfte

Eingeschworene Apple-Fans stehen gerne in der Schlange, wenn es um ein neues iPhone geht. Diese Kunden in Sydney warteten am Freitag geduldig, bis sich die Ladentür öffnete.

Zur Belohnung wartet das neue iPhone 11 auf sie. Weltweit kommen die neuen Geräte am Freitag in den Handel.

Das Einstiegsmodell iPhone 11 ist ab einem Preis von 799 Euro erhältlich, die Top-Modelle iPhone 11 Pro und das etwas größere iPhone 11 Pro Max sind entsprechend teurer.

Eine Kamera reicht nicht aus

Tester und Experten hatten vor allem die verbesserten Kameras in den Mittelpunkt gestellt. Das iPhone Pro hat gleich drei Zwölf-Megapixel-Kameras verbaut. Auch bei der Akkulaufzeit der neuen Geräte soll es deutliche Verbesserungen geben.

