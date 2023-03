Applaus für musizierende jungPHIL und Lions Club

Lions Club Bludenz ermöglichte Frühlingsmatinee mit der Jungen Philharmonie des Vorarlberger Südens im Ramschwagsaal in Nenzing.

Nenzing. (sco) “Eine intensive Probenwoche liegt hinter uns. Das Ergebnis ist ein ziemlich abwechslungsreiches Programm. Unser Gastdirigent Vito Cristofaro hat uns in Höchstform gebracht”, freuten sich die beiden Moderatorinnen der Frühlingsmatinee am Sonntag Vormittag in Nenzing, Hannah und Miriam Schönbeck. Mezzosopranistin Marija Jokovic aus Serbien krönte das Programm im vollbesetzten Ramschwagsaal mit ihrer fantastischen Stimme. Auch in diesem Jahr empfand das Orchester die Frühlingsmatinee, treffend mit “Es blüht!” überschrieben, “als ein ganz besonderes Erlebnis”.