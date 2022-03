Apotheke Nenzing: Tolle Spende fürs Lerncafé

„Unsere Mitarbeiter*innen sowie unsere Kund*innen haben diese Spende mit möglich gemacht“, erzählt der Inhaber der Apotheke Nenzing, Lukas Praxmarer.

So wird beispielsweise ein Beitrag für Papiertragetaschen von den Kund*innen verlangt, der in Folge aber als Spende für ein Hilfsprojekt im Inland zur Verfügung gestellt wird. Zudem wollten die Mitarbeiter*innen die Einnahmen aus der Trinkgeldkassa ebenfalls spenden. „Wir haben die Summe dann auf 2.000 Euro aufgerundet“, so Lukas Praxmarer. „Dass die Wahl auf ein Projekt in Nenzing gefallen ist, freut uns natürlich besonders.“