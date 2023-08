AOH1996: Wundermittel gegen Krebs soll gegen 70 Tumorarten helfen

AOH1996 - das vielversprechende Medikament gegen Krebs: Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die City of Hope, eines der führenden Krebsforschungs- und Behandlungszentren in den USA, untersucht derzeit die Wirksamkeit einer neuen Pille namens AOH1996, die die Fähigkeit haben könnte, 70 verschiedene Tumorarten zu zerstören. Diese Entdeckung könnte einen wichtigen Meilenstein im Kampf gegen Krebs darstellen.

Was ist AOH1996?

AOH1996 ist ein Medikament, das derzeit in klinischen Studien am City of Hope getestet wird. Nach Tests an Tiermodellen hat das Medikament vielversprechende Ergebnisse gezeigt und wird nun in einer Phase-1-Studie an Menschen getestet.

Wie funktioniert AOH1996?

AOH1996 greift ein Protein namens "Proliferating Cell Nuclear Antigen" (PCNA) an. Dieses Protein ist entscheidend für die DNA-Replikation und -Reparatur in allen wachsenden Tumoren. AOH1996 zielt auf eine krebsartige Variante von PCNA ab und kann die DNA-Replikation und -Reparatur in Krebszellen unterbrechen, während gesunde Zellen unberührt bleiben. Dr. Linda Malkas, Forschungsleiterin und Hauptautorin der Studie, vergleicht die Wirkung von AOH1996 mit einem Schneesturm, der ein wichtiges Flughafendrehkreuz schließt und alle Flüge nur für Flugzeuge mit Krebszellen unterbricht.

AOH1996 zielt auf eine krebserregende Variante des Proteins PCNA ab. In seiner mutierten Form ist PCNA entscheidend für die DNA-Replikation und Reparatur aller expandierenden Tumoren. Hier sehen wir unbehandelte Krebszellen (links) und mit AOH1996 behandelte Krebszellen (rechts), die einen programmierten Zelltod (violett) durchlaufen. ©City of Hope

Gegen welche Krebsarten könnte AOH1996 wirksam sein?

Die bisherige Forschung hat gezeigt, dass AOH1996 wirksam gegen Zellen verschiedener Krebsarten sein könnte, darunter Brustkrebs, Prostatakrebs, Gehirntumore, Eierstockkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Hautkrebs und Lungenkrebs.

Eine Stimme der Hoffnung

Der deutsche Mediziner,Christoph Specht sagte in einem Interview mit RTL über das Potenzial von AOH1996: „Und hier bei diesem Medikament scheint es – ganz vorsichtig gesagt – so zu sein, dass man tatsächlich die Vermehrung der Krebszellen treffen kann, um diese Zellen sozusagen zum Absterben zu bringen, aber die gesunden Zellen in ihrer Vermehrung gesund und ganz zu lassen“.

Warnung vor übermäßigem Optimismus

Allerdings warnen andere Fachleute, wie Nikolaus Gunkel, der Leiter der Arbeitsgruppe Wirkstoffforschung des Deutschen Krebsforschungszentrums, vor übermäßigem Optimismus. "Grundsätzlich ist große Vorsicht geboten, wenn man präklinische Daten verwendet, um die Erfolgschancen in der Klinik vorherzusagen", äußerte er gegenüber Focus.de. Gunkel merkte auch an, dass die positiven Daten über AOH1996 nicht unbedingt darauf hindeuten, dass das Medikament auch für gesunde Zellen unschädlich ist: „Die Autoren freuen sich darüber, eine ausgeprägte Selektivität für Krebszellen gefunden zu haben, sodass normale Zellen nicht beeinträchtigt werden. Die Daten geben das eindeutig nicht her.“ Laut Gunkel wurden die Tests mit AOH1996 an 70 Zelllinien durchgeführt, die neun verschiedene Krebsarten repräsentieren, und die Reaktion auf die Behandlung variierte stark. Dies deutet darauf hin, dass nicht alle Krebsarten oder Patienten gut auf das Medikament ansprechen werden.



Wann wird AOH1996 auf den Markt kommen?

Derzeit befindet sich AOH1996 noch in der Testphase. Die Forscher müssen noch viele weitere Untersuchungen an Menschen durchführen, um die Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments zu bestätigen. Es kann zehn Jahre oder länger dauern, bis ein Medikament alle erforderlichen Studienphasen durchlaufen hat und zur Anwendung zugelassen wird.

Warum heißt das Medikament AOH1996?

Die Pille ist nach Anna Olivia Healey benannt, einem Mädchen aus Indiana, das 1996 geboren wurde und 2005 im Alter von nur neun Jahren an einer seltenen Krebsart starb. Linda Malkas hat das Kind kurz vor seinem Tod kennengelernt und wollte mit ihren Forschungen „etwas Besonderes für das Mädchen tun“. Annas Eltern gründeten zudem einen Fonds zur Unterstützung der Krebsforschung und sammelten über eine halbe Million Dollar an Spenden.