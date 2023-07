Anzeigen nach Attacken auf Rammstein-Konzert

Nach dem Auftritt der momentan heftig diskutierten deutschen Kultband Rammstein im Wiener Ernst-Happel-Stadion am gestrigen Mittwoch ist es zu Attacken auf das berichtende ORF-Team gekommen.

Wie die ZiB um 9 Uhr am Donnerstag zeigte, wurde ORF-Popexperte Dietmar Petschl nach der Megashow der Gruppe mit Frontmann Till Lindemann, dem von mehreren Frauen sexuelle Übergriffigkeit vorgeworfen wird - was dieser explizit bestreitet-, vor laufender Kamera von einem Konzertbesucher zunächst beschimpft ("Ihr seid's lauter Juden, Oida! Gfraster seid's ihr. Scheiß ORF!") und dann angerempelt. "Die Stimmung ist extrem aggressiv und aufgeheizt", so Petschl in der Liveschalte in der gestrigen ZiB 3.