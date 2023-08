Anzeige in Bregenz nach geschlechtlicher Handlung in der Öffentlichkeit

Die LPD Vorarlberg bestätigt gegenüber VOL.AT einen unsittlichen Vorfall in Bregenz.

Am vergangenen Wochenende ist es in Bregenz zu unsittlichen Szenen gekommen, die von Passanten dokumentiert wurden und nun im Netz kursieren.

Unsittliche Szenen

Auf den Videos ist eine nackte Frau in der Bregenzer Innenstadt zu sehen, die am Boden liegt und sich unsittlich berührt. Passanten stehen um sie herum, beobachten die Szene und eine junge Frau spricht die Nackte dann an. Auf einem anderen Video ist zu sehen, wie die Frau mit einem Mann spricht. Sie ist immer noch nackt und hält ihre Kleidungsstücke in der Hand und wird von anderen jungen Passanten im Umkreis beobachtet.