Anwalt strebt in Bregenz Volksabstimmung zu bahnfreiem Seeufer an

Der Bregenzer Bahnhof und die Gestaltung seiner näheren Umgebung bleiben weiter Zankapfel in der Vorarlberger Landeshauptstadt.

3.000 Unterschriften notwendig

Damit es tatsächlich zu einer Volksabstimmung kommt, müssen Weh und Yen nach eigenen Angaben knapp 3.000 Unterschriften sammeln. Gelingt dies, soll die Volksabstimmung noch vor dem Sommer stattfinden - falls dies die Coronavirus-Entwicklung zulässt. "Wenn jetzt der Bahnhof gebaut wird, ist die Türe zu", stellte Weh im Gespräch mit der APA fest. Dementsprechend lautet auch die Frage für die Volksabstimmung: "Soll die Stadt Bregenz weiterhin mit den ÖBB einen Bahnhofsneubau am bestehenden Standort entwickeln, obwohl damit die Bahn auf Generationen am See einzementiert und ein mehrgleisiger Bahnausbau in Richtung Lindau endgültig verhindert wird?"