Antonia und ihr "Imiak": Ein Hund im Wolfspelz

In den letzten Monaten verzeichnete Vorarlberg eine Reihe von Wolfssichtungen. Die Beobachtungen verteilen sich über mehrere Bezirke. Diese Entwicklung bestätigt die Rückkehr des Wolfes in die heimischen Wälder und Alpenregionen, nachdem das Tier jahrzehntelang in dieser Gegend als ausgestorben gegolten hatte.