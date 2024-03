Anton Hrybelnyk vom KSV Götzis zeigt eine starke Leistung beim Tallinn Open 2024 in Estland.

Das Tallinn Open 2024, Europas größtes Ringerturnier, versammelte dieses Jahr 2200 Athleten aus 30 Nationen. Startberechtigt waren Jugendliche beiderlei Geschlechts, von der U13 Altersstufe bis einschließlich Juniorenalter.

Das Turnier begann am 23. März mit den Freistilkämpfen, gefolgt von den Greco-Römisch-Wettkämpfen der Burschen am 24. März. Gerungen wurde an beiden Tagen in einer riesigen Sporthalle, welche für 14 Matten Platz bot.

In der 72 kg Klasse im griechisch-römischen Stil vertrat der gebürtige Ukrainer Anton Hrybelnyk den KSV Götzis. Mit insgesamt 27 Startern in seiner Gewichtsklasse hatte Anton sieben Kämpfe an einem Tag zu absolvieren. In den ersten vier Kämpfen gegen Gegner aus den USA, Spanien, Litauen und Estland dominierte Anton mit Überlegenheit und ließ seinen Gegnern keinen einzigen Punkt. Lediglich gegen seinen Landsmann Pavlo Poshutilov aus der Ukraine musste sich Anton nach einem spannenden Kampf geschlagen geben.

Dennoch zeigte Anton seine Klasse im Kampf um den dritten Platz gegen den Finnen Luka Kajanne. Er beherrschte seinen Gegner und konnte diesen sogar mit einem Schultersieg besiegen. Trainer Markus Nagel zeigte sich äußerst zufrieden mit Antons Leistung und freute sich sichtlich über den Gewinn der Medaille.

Anschließendes Trainingslager